مقتل شاب فى مشاجرة مع آخرين بقرية بالشرقية

لقى شاب بمركز فاقوس بالشرقية، مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين آخرين تم القبض عليهم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "إبراهيم. م. ك" 22 عامًا مقيم قرية دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وآخرين، مما أسفر عن مصرعه، تم ضبط المتهمين وجارٍ مناقشتهم لمعرفة أسباب الواقعة وجارٍ مواصلة التحريات.

وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بفاقوس، التى أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، وإرسال تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.