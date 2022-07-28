القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1444

احتفلت القوات المسلحة بحلول ذكرى العام الهجرى الجديد 1444هــ، فى احتفالية نظمتها بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى.

وألقى الدكتور طارق عبدالحميد من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالًا وتعظيمًا لمبادئها وأهدافها التى نلتمس منها نبراسًا يضيء لنا الطريق فى شتى مناحى الحياة كشعب وجيش يتمسك بقيمه وعقيدته، وأن المسلمين انتقلوا بعدها من الضعف إلى القوة لينشروا قيم ومبادئ الإسلام فى شتى بقاع العالم.

وألقى اللواء أ. ح وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة يضربون المثل فى الصدق والإخلاص والتفانى مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة (محمد صلوات الله عليه وسلامه) فيما يحملونه من مهام ومسئوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التى تحفظ أمن الوطن واستقراره وقدسية وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم بالتجرد والانضباط وإعلاء مصلحة الوطن فى كل أمور حياتنا.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.