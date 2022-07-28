الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1444

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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احتفلت القوات المسلحة بحلول ذكرى العام الهجرى الجديد 1444هــ، فى احتفالية نظمتها بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى.

وألقى الدكتور طارق عبدالحميد من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالًا وتعظيمًا لمبادئها وأهدافها التى نلتمس منها نبراسًا يضيء لنا الطريق فى شتى مناحى الحياة كشعب وجيش يتمسك بقيمه وعقيدته، وأن المسلمين انتقلوا بعدها من الضعف إلى القوة لينشروا قيم ومبادئ الإسلام فى شتى بقاع العالم. 

وألقى اللواء أ. ح وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة يضربون المثل فى الصدق والإخلاص والتفانى مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة (محمد صلوات الله عليه وسلامه) فيما يحملونه من مهام ومسئوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التى تحفظ أمن الوطن واستقراره وقدسية وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم بالتجرد والانضباط وإعلاء مصلحة الوطن فى كل أمور حياتنا.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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