الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

السيسي
السيسي
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بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئة إلى الرئيـس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1444 هـ  جاء فيها:
السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى
                 رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة استقبال العام الهجرى الجديد 1444 هـ أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات.
إن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة وما تحمله من الدروس والمعانى الإنسانية العظيمة ويؤكدون اقتداءهم بهدى رسول الإنسانية صلوات الله عليه وسلامه الذى أرسى نموذجًا فريدًا لبناء الأمم والأوطان ونبراسًا لطريقها نحو الرقى والتطور، ماضين تحت قيادتكم الحكيمة بنبل القصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات  شعبه العظيم.
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها.
وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.
وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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