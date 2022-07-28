وزير الدفاع يلتقى قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولى الوظائف القيادية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولى الوظائف القيادية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار القادة، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات العسكرية.

بدأ اللقاء بعرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أهم التحديات التى تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها بما يسهم فى تنفيذ أدوارها ومهامها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم، وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة فى كل التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، ومقدرات الشعب المصرى العظيم.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة القادة الجدد بمواصلة البحث والاطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكرى والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط والالتزام.

كما أدار حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.