تفاصيل احتفالات كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر أمس باليوبيل الذهبي لوضع حجر الأساس لها بيد المتنيح قداسة البابا شنودة، وذلك يوم الخميس 27 يوليو1972

وصلى الآباء كهنة الكنيسة القداس الإلهيـ صباح أمس، بهذه المناسبة وسط مشاركة كبيرة من شعب الكنيسة وخورس شمامستها.

وفي سياق آخر، احتفلت إيبارشية المنيا مساء أول أمس، بختام دورة "إطلاقًا للمسبيين"، بمقر المطرانية.

حيث نظمت الإيبارشية دورة لإعداد خدام وخادمات الإدمان، تحت عنوان "إطلاقًا للمسبيين" وشارك في الدورة 6 من إيبارشيات الوجه القبلي، واستمرت 3 شهور، وتناولت دراسة أنواع الإدمان.

وألقى الأنبا مكاريوس اسقف الإيبارشية كلمة في حفل التخرج عن ضرورة التحلي بطول الأناة والمثابرة مع المخدومين، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه الخدمة، ووصف المتعافين بالمنتصرين وفي ختام اليوم وزع نيافته شهادات التخرج على 37 خادم وخادمة.