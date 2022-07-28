الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

الزمالك يفسخ عقد حمدى النقاز بالتراضى

حمدي النقاز
حمدي النقاز
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أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، فسخ التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، بالتراضي بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل مؤخرا.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، فى تصريحاته للموقع الرسمي، أن حمدي النقاز سيقوم برد جميع المبالغ التي حصل عليها أثناء تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي بعد أن تنازلت الأخيرة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي.

وشدد أمير مرتضى على أن الزمالك سيتنازل عن الحكم الصادر لصالحه من الفيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب مع النادي للموسمين القادمين والبالغ قيمته ١،٩٠٠،٠٠٠ دولار.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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