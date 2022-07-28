إقليم دونيتسك: استفتاء الانضمام إلى روسيا قد يجرى منتصف سبتمبر المقبل

أعلن ألكسندر كوفمان، رئيس الغرفة العامة لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا الذى تعرف به روسيا تحت مسمى جمهورية دونيتسك الشعبية، عن أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا قد يجرى منتصف سبتمبر المقبل.

وقال كوفمان- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، الأربعاء، ردا على سؤال حول موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا: "وفقا لتصريحات قادتنا العسكريين، سيتم تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل من الجيش الأوكراني بحلول نهاية أغسطس. ربما سيجرى الاستفتاء منتصف سبتمبر".



وأوضح أنه يفضل إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا من قبل إقليمي دونيتسك ولوجانسك في يوم واحد.