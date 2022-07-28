تتجاوز 45 درجة.. تحذير من حالة الطقس اليوم الخميس 28 يوليو حتى نهاية الشهر

باقتراب انتهاء شهر يوليو 2022 تتصاعد وتيرة موجة الحر وتزداد درجة الحرارة خلال ساعات النهار؛ لذا يبحث المصريون عن حالة الطقس ودرجة الحرارة في القاهرة وباقي المحافظات كي يأخذوا حيطتهم من الحرارة وعدم التعرض للشمس ومنهم من يحاول معرفة درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس من الأرصاد الجوية للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة باليوم.

حالة الطقس اليوم الخميس

ويتصدر البحث عن حالة الطقس اليوم الخميس 28 يوليو 2022 محركات البحث العالمية وتوتير لذا يقدم "الدستور" في السطور الآتية التفاصيل الكاملة لحالة الطقس في ظل الخدمات التي تقدمها في ظل الخدمات والتحديثات اليومية .

تحذير من حالة الطقس الخميس 28 يوليو 2022 حتى نهاية الشهر

وفي هذا السياق قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تصاعد في درجات الحرارة ، حتى نهاية شهر يوليو الجاري والموافق يوم الأحد المقبل 31 يوليو 2022.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس الخميس 28 يوليو شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

وكشف خبراء الأرصاد عن أن أسباب الموجة شديدة الحرارة إلى تعرض البلاد لظاهرة مناخية حيث يتأثر وسط وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، حيث يتعمق المنخفض على مناطق جنوب الصعيد بالتحديد، مما ينتج عنه استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتي نهاية شهر يوليو 2022 وتتجاوز درجة الحرارة في مصر ببعض المناطق 45.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة لتتجاوز 45

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل في مناطق الدلتا إلى 39 درجة مئوية، وتسجل في القاهرة 40 درجة، أما محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بها 41، وتشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد لتسجل 44 درجة مئوية.

تحذيرات من الشبورة المائية

تحذيرات من الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة مما يتوقع حدوث حوادث طرق على الطرق السريعة وترتفع نسبة الرطوبة التي تتراوح ما من 70% إلى 85% يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المناطق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 يوليو 2022:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 - المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 33- المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 38- المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42- المحسوسة 44.