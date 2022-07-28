الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

هجوم صاروخى فى محيط القنصلية التركية بالموصل

هجوم صاروخى
هجوم صاروخى
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استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل بشمال العراق، على ما أفاد مصدر أمني ونائب، مسفرا عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

 

وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي، ما أودى بحياة تسعة مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح.

 

وقال مصدر أمني، إن «أربع قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة».

 

وأكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني «سقوط أربعة صواريخ على محيط القنصلية في منطقة شقق الحدباء شمال الموصل»، مضيفاً أن القصف أسفر عن «أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات المواطنين».

 

في الأثناء، دانت الخارجية التركية في بيان «الهجوم الذي وقع على القنصلية العامة لتركيا في الموصل».

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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