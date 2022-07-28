الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الخارجية المغربية: قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات

وزارة الخارجية المغربية
وزارة الخارجية المغربية
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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب إلى سفارات .

 

وخلال لقائه وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، كشف بوريطة أنه ينوي زيارة إسرائيل بين شهري سبتمبر ونوفمبر، مشيرا إلى أنهما ناقشا "القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين".

 

وأثار ساعر موضوع رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول، شاكرا بوريطة "على دعم المغرب للكنيست الإسرائيلي كدولة مراقبة لمنتدى الاتحاد الأفريقي".

 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى ساعر رئيس المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي وبحث معه التعاون الأمني ​​بين الجانبين.

 

وكان جدعون ساعر، قد قام، أمس الثلاثاء، بتوقيع "تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين"، مع نظيره المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية.

 

وفي هذا السياق، قال ساعر: "أرى أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف مجالات السياسة وتعزيز الحوار بين حكومتي إسرائيل والمغرب في جميع المجالات السياسية. آمل أن تساهم زيارتي في ذلك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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