الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

النفط يواصل مكاسبه بعد قرار الفيدرالى الأمريكى

النفط
النفط
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أغلقت العقود الآجلة للنفط على مكاسب بأكثر من دولارين، يوم الأربعاء، مستفيدة من تقرير يظهر انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وصعدت أسعار النفط رغم القلق حيال ضعف الطلب وزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية، فيما تثير أسعار المحروقات مخاوف اقتصادية في عدد من دول العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت بـ4.5 مليون برميل، الأسبوع الماضي، مع تسجيل الصادرات أعلى مستوى على الإطلاق فيما يرجع إلى خصم كبير للخام الأمريكي عن خام برنت القياسي العالمي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.22 دولار، أو 2.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 106.62 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.28 دولار، أو 2.4 بالمائة، لتغلق عند 97.26 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات أنه بعد هبوط حاد في الأسبوعين الماضيين، ارتفع الطلب الأمريكي على البنزين 8.5 بالمائة على أساس أسبوعي.

وواصل النفط مكاسبه أيضا بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مثلما كان متوقعا، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات.

ومن ناحية أخرى، تراجعت تدفقات الغاز الروسي اليوم عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 بالمائة من طاقته الاستيعابية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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