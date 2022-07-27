مصرع وإصابة 3 جراء تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى

شهد طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى حادث تصادم وقع بين سيارتين، ما تسبب فى مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل"، على طريق" القاهرة - الفيوم" الصحراوي قرب مقابر الجيزة تجاه محافظة الفيوم، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين إثر الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى نفس المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.