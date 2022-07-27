الأربعاء 27 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع وإصابة 3 جراء تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى

حادث
حادث
ads

شهد طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى حادث تصادم وقع بين سيارتين، ما تسبب فى مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل"، على طريق" القاهرة - الفيوم" الصحراوي قرب مقابر الجيزة تجاه محافظة الفيوم، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين إثر الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى نفس المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

طريق القاهرة –الفيوم الصحراوى حادث سيارتين مصرع مواطن اصابة 2 اخرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022.. وموعد ظهور النتيجة

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية.. والطيب يوجه رسالة هاتفية للطلاب

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

كريم فرغلى

السينما التاريخية .. عودة الفيلم الضال

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

محمد العسيري

سلام لروح زكريا الحجاوى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟

ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى فى قصر الحسينية