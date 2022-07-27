الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى

بطاقات الرقم القومي
بطاقات الرقم القومي
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أوفد قطاع الأحوال المدنية تحت رئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، مأموريات لـ6 حالات إنسانية بمحال الإقامة بالمستشفيات في محافظتي "القاهرة –المنوفية" لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وكذا قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من السيدات بمحافظة المنوفية.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" بمقر ديوان عام القطاع استخراج، وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

قطاع الأحوال المدنية مأموريات 6 حالات إنسانية القاهرة المنوفية

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وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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