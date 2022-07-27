القوات المسلحة تحتفل بحصول كلية الطب على «الاعتراف الدولى»

نظّمت القوات المسلحة المصرية الأربعاء، احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بطب القوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة.

ويعتبر المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة GMC هو المسئول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض، والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية فى التخصصات الطبية المختلفة.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمى عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، كما ألقى اللواء طبيب خالد شكرى، مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، لافتًا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية التى توّجت بالاعتراف الدولى من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC لتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

واستعرض مدير التعليم الطبى بكلية الطب بالقوات المسلحة إجراءات ومراحل الاعتراف، وتضمنت الاحتفالية عرض التقرير النهائى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة وتسليم شهادات الاعتراف من رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة، فضلًا عن تسليم درع الكلية إلى رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة وتكريم المشاركين فى إجراءات الحصول على الاعتراف.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة.