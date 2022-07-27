الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر فى الدورى

جريدة الدستور
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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الخميس على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎وتضم القائمة كلًا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أيمن حفني – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – سيد عبدالله "نيمار".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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