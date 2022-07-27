إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بكفرالشيخ

شهد الطريق الدولي، أمام قرية أبوريا التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

كان قد تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد المحمدي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية أبوريا التابعة لدائرة المركز، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام.