وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

أعلن مكتب يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن وفدًا إسرائيليًا سوف يسافر إلى روسيا، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسئولين هناك، في ظل خلاف حول نشاط الوكالة اليهودية للهجرة لدى موسكو، والتي تساعد اليهود على الهجرة إلى تل أبيب.

وتسعى وزارة العدل الروسية إلى تصفية فرع الوكالة اليهودية للهجرة في البلاد، وهي وكالة لا تهدف للربح، فيما تقول السلطات إن الوكالة خالفت قوانين الخصوصية.

وتعقد المحكمة الروسية، غدًا الخميس، جلسة محاكمة بشأن نشاط الوكالة اليهودية للهجرة.

في وقت سابق، حذر لابيد من أن حظر روسيا لأنشطة الوكالة اليهودية للهجرة سيؤثر على العلاقات بين البلدين.