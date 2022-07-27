الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الشباب والرياضة تنهى اعتماد كشوف أسماء الطلاب المُستحقيِن لدرجات الحافز الرياضي للعام الدراسي ٢٠٢١م/٢٠٢٢م

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
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في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنهت الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة اعتماد كشوف أسماء الطلاب المُستحقيِن لدرجات الحافز الرياضي للعام الدراسي ٢٠٢١م/٢٠٢٢م، والذى يبلغ إجمالي عددهم (٨٤١) طالباً وطالبة الحاصلين على بطولات رياضية على صعيد المستويات "المحلية، العربية، الإفريقية، العالمية"، لعدد ٣٨  اتحاداً أوليمبياً وغير أوليمبي، واللجنة البارالمبية واتحاداتها.

ينقسم الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضى إلى ٦٤٨ طالباً وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة، و١٧٦ طالباً وطالبة من الحاصلين على المعادلات "ألمانية، سويسرية، فرنسية، أمريكية، IGCSE"، و ٩ طلاب حاصلين على الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، و ٨ طلاب من الحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها "طلاب معهد العلوم الإسلامية".

وقام المعنيون بوزارة الشباب والرياضة بتسجيل بيانات الطلاب المتفوقين رياضياً عبر قاعدة بيانات مميكنة بالبرنامج الإليكتروني للتفوق الرياضي، والذى تم تطويره بالتعاون بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك في الإطار العام للدولة باتباع نظام التحول الرقمي لكافة البيانات.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة الإجراءات التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم الأزهرى؛ لاستلام كشوف أسماء المُستحقيِن لدرجات الحافز الرياضى، وذلك قبل إعلان نتائج الثانوية العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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