بالأرقام.. نجاحات كبرى لخالد عبدالغفار فى التعليم العالي والصحة بتوجيهات الرئيس السيسى

• تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بتكلفة أكثر من 11 مليار جنيه

• تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية للمرحلة الأولى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. وتنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بتكلفة 4.5 مليار جنيه

• تقديم 26 ألف خدمة طبية بعيادات البعثة الطبية للحج.. وإطلاق قوافل طبية في جميع المحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

• تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية للجامعات المصرية بتكلفة 4.4 مليار جنيه.. وإنشاء 10 مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية بالجامعات

• نجاح مبادرات «100 مليون صحة» في مكافحة الأمراض المعدية.. وتوفير تطعيمات كورونا في 21 كشكا بطول الساحل الشمالي



بوعي شديد ودقة فائقة استطاع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن يبلور رؤية القيادة السياسية فى ملفى التعليم العالى والصحة، خصوصًا فى هذا التوقيت الذي يشهد حركة سريعة ومتلاحقة نحو تنمية حقيقية فى جميع المجالات من شأنها تغيير وجه الحياة بالكامل على أرض مصر.



ونجح الوزير خالد عبدالغفار فى إعادة صياغة منظومة الصحة منذ تم تكليفه بقيام الأعمال وتسييرها، واتخذ قرارات من شأنها الارتقاء بصحة المواطن، خاصة أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأميني صحي شامل لكل المواطنين، لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ويعمل الدكتور خالد عبدالغفار على قدم وساق فى ملفى التعليم العالى والصحة لتحقيق طفرات كبرى فى وقت قياسى، وتحقيق أنجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن المصرى، حيث يتم إطلاق قوافل طبية بشكل يومى فى جميع محافظات وربوع الجمهورية للكشف مجانًا على المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ أكد الوزير أهمية الاستفادة من نجاح مبادرات «100 مليون صحة» فى مكافحة الأمراض المعدية، خاصة حملة القضاء على فيروس «سي» واستثمار ذلك النجاح في مكافحة الأمراض المعدية مثل الإيدز.

وفى إطار إقبال المصريين على الذهاب إلى الساحل الشمالي لقضاء الإجازات الصيفية، وجه الوزير بالاستعداد التام والمتابعة الدورية لتجهيزات المستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية في جميع مستشفيات المدن الساحلية، وتوفير تطعيمات كورونا في 21 كشكًا بطول الساحل الشمالي.



كما استعرض الوزير تقريرًا عن بعثة الحج، وأشار التقرير إلى أن البعثة الطبية قدمت منذ بداية عملها ما يقرب من 26 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بالمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وفى إطار إنجازات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسي استعرض الدكتور خالد عبدالغفار تقريرًا حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار التقرير إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بإجمالي تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه، حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لـ15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة 4.5 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية لـ10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية 34 مليون جنيه (مرحلة أولى)، بينما جار تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 65 مليون جنيه لـ35 معهدًا فنيًا، كما تم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لـ84 كلية في 24 جامعة بـ30 ألف جهاز بإجمالي 1826 مقررًا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما جار تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لـ420 كلية في 27 جامعة بـ170 ألف جهاز وبقيمة تقديرية 3 مليارات و335 مليون جنيه مصري في المرحلة الثانية، كما تم تشغيل نُظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة المصري بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الأربع (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وتطبيقات نظم إدارة الموارد(ERP) بتكلفة 4 ملايين جنيه للجامعات الأهلية الثلاث (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، فضلًا عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS).



ورصد التقرير إنجازات مشروعات التحول الرقمي، ومنها إصدار ما يزيد على 720 ألف شهادة مؤمنة لخريجي الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مستندات الوزارة، و2 مليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني، ومليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online، وإنشاء 10 مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء، فضلًا عن تدريب ما يزيد على 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد على 75% إلى الصورة الرقمية، وتناول التقرير مشروع ميكنة المُستشفيات الجامعية المرحلة الأولى، حيث جار تطوير وميكنة المُستشفيات الجامعية بتكلفة 2.7 مليار جنيه لعدد 80 مستشفى جامعي للمرحلة الأولى تشمل البرامج والتطبيقات، والبنية التحتية المعلوماتية.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات في جامعة كفر الشيخ بتاريخ 14 ديسمبر 2021، وتوجيه بتعزيز آليات اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات المصرية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول إنشاء مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين بالجامعات الحكومية، وتناول التقرير موقف مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين على مستوى 27 جامعة حكومية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، حيث تُبنى أهداف البرامج على تعلم أساليب التفكير التصميمي وإدارة الابتكار، والبحوث التسويقية والشراكات وبناء المجتمعات للمُبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال.