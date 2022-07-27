الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الثقافة

قصور الثقافة تدشن لـ «يوم في حب الثغر» بمناسبة العيد القومي للمحافظة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالية فنية بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبالتزامن مع رابع أيام صيف إسكندرية ٢، حيث قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري منها "الصيادين، لموا الشباك، الحجالة، بنات الأنفوشي، الصعيدى والحصان"، بقيادة الفنان ياسر عثمان، كما تغنت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني بباقة من الأغنيات في حب الإسكندرية منها إسكندرية ماريا، إسكندرية هذا المساء، ميدلي ريا وسكينة، إسكندرية المحروسة، وولاد السيالة، وسط تفاعل الحضور.

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وعلى هامش الحفل قدمت فرقة النيل للآلات الشعبية بقيادة الفنانة منال إبراهيم عدد من الأغاني الشعبية على نغمات الربابة والمزمار منها النعناع، صعيدية من الصعيد ، يا مدلع يا حلو، موال الليل، ومصر الحقيقة، بينما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة الشاطبي، تضمن تابلوهات متنوعة منها الصياد، السمسمية، كلاكيت معالق، شباب البحر، آه يا لالي، وذلك بقيادة الفنان محمد صالح ومدير الفرقة محمود بيومي.

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جادت الفعاليات بحضور رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومدير عام الفرع ونخبة من المثقفين، ومن المقرر أن تستأنف فعاليات صيف إسكندرية الأحد المقبل بمشاركة فرق بني سويف والغربية للفنون الشعبية وفرقة العريش التلقائية، في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي والشاطبي.

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الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة احتفالية فنية قصر ثقافة الانفوشي فرع ثقافة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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