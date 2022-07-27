المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف فتاة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات و15 سنة مشدد للثاني، لسرقتهما هاتف محمول فتاة تحت التهديد.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير أحمد زكي وأمانة سر خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "رشا ع ع" مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، أثناء تواجدها رفقة شقيقها "محمود" - 36 عامًا - وسيرهما بالشارع فوجئت بقيام شخصين بإشهار سلاح أبيض "مطواة" و"سنجة" في وجههما وهددوهما باستخدامها مما بث الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف المحمول خصتها كرها عنها ولاذا بالفرار.

وتبيَّن من التحريات التي قام بها النقيب أحمد مهيب، معاون مباحث القسم، صحة الواقعة وقيام "محمد ح ع" و" عبد الله أ ع" بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم الأول وتم ضبط الهاتف المحمول، وتم إحالته محبوسا والمتهم الثانى إحالته هاربًا من قبل نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.