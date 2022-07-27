ارتفاع سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 988 جنيها

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 27-7-2022، بمستهل التعاملات بالسوق المحلي المصري بمقدار يتراوح بين 1-4 جنيهات؛ متأثرًا بتحركات سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، وحالة العرض والطلب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصروالتي جاءت كالتالي:



شهد سعر جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار جنيهين اثنين، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، ليسجل 1129 جنيهًا ،وصعد سعر جرام الذهب بمقدار 4 جنيهات، ليسجل 988 جنيهًا، ويعد هو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار جنيهًا واحدًا عند 846 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وزاد سعر الجنيه الذهب ليسجل 7,904 جنيه، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تذبذبت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء، وسجلت الأسعار الفورية في بورصة نيويورك نحو 1718.56 دولار للأونصة، بارتفاع قدره 1.40 دولار، أي بنسبة 0.08%.

وانخفضت العقود الآجلة لتداول الذهب في بورصة نيويورك بمقدار 1.5 دولار، ليسجل سعر عقد أغسطس لتداول الذهب نحو 1716.25 دولار للأونصة وقت نشر الخبر.

تجدر الإشارة إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في سعر جرام الذهب غير السعر المعلن هو المصنعية الخاصة بكل محل، وتختلف المصنعية من محل صاغة إلى آخر، كما يختلف من منطقة إلى أخرى.

تترقب أسواق الذهب في البورصة العالمية، عدد من الأحداث هذا الأسبوع، مثل إعلان مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكيا، ومؤشر مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا، واجتماع الفيدرالي الأمريكي، وتحديد سعر الفائدة؛ لكبح التضخم، وقد يكون حدث تحريك أسعار الفائدة هو الأكثر تأثيرًا في الأسواق، ومن المتوقع تأثر أسواق الصاغة في مصر، بمجريات الأحداث العالمية.