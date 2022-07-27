خبراء: طوارئ جدري القردة تستمر لأشهر وزيادة متوقعة لعدد الحالات

يقول الخبراء إن حالة طوارئ جدري القردة قد تستمر لأشهر، مع إغلاق النافذة لوقف انتشار المرض.

كما يؤكد العلماء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود، حيث تتضاعف الحالات حاليًا كل أسبوعين، مما يثير مخاوف من أن تفشي المرض سيستغرق عدة أشهر.

وفقًا لموقع “channel news asia” توقعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا ما يزيد قليلاً عن 27000 حالة إصابة بمرض جدري القردة في 88 دولة بحلول 2 أغسطس، مقارنة بـ 17800 حالة في ما يقرب من 70 دولة في آخر إحصاء.

وقال علماء في جميع أنحاء العالم لرويترز إن التنبؤ بما يتجاوز ذلك أمر معقد، لكن من المرجح أن يستمر انتقال العدوى لعدة أشهر وربما لفترة أطول.

قالت آن ريموين، أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: علينا أن نتصدى لهذا الأمر.

قال خبراء الصحة العالمية إن الإجراء الناجم عن هذا الإعلان يجب أن يكون عاجلاً، بما في ذلك زيادة التطعيم والاختبار والعزل للمصابين وتعقب المخالطين، كما إنه يتوقع عدم استقرار الحالات لمدة أربعة إلى ستة أشهر على الأقل، أو حتى يتم تطعيم أو إصابة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

بشكل عام يُسبب أعراضًا خفيفة إلى معتدلة، بما في ذلك الحمى والتعب وآفات الجلد المؤلمة التي يتم حلها في غضون أسابيع قليلة، وعلى الرغم من أن جدرى القردة لا يسبب أعدادًا كبيرة من الوفيات على مستوى العالم، إلا أن وجود فيروس مزعج في مجموعات جديدة لا يزال خبراً سيئاً، كما إن الانتقال المستمر قد يؤدي أيضًا إلى حدوث طفرات تجعل الفيروس أكثر كفاءة في الانتشار بين البشر.

يذكر أنه فيما يخص انتشار فيروس جدرى القرود لم يتم رصد أي حالات في مصر حتى اليوم، وأن احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير مرتفع، كما أنه عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم وتكوين حويصلات على راحة اليد.