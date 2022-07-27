إصابة 13 شخصًا إثر انقلاب سيارة بالمنيا

أُصيب 13 شخصًا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربى ووجود مصابين في الحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبيَّن إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجارِ رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.