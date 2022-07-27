الأربعاء 27 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 لجميع الأبراج الفلكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

قد تكون متحمسًا، فمن المحتمل أن تبدأ بعض الابتكارات الجديدة في الأعمال التجارية، والتي قد تنمي عملك في المستقبل القريب، يمكنك التخطيط لبعض التجديدات في المنزل والمكتب بمساعدة إبداعك.

برج الثور

من المحتمل أن تسمع بعض الأخبار الجيدة من أفراد عائلتك، قد تكون مشغولًا أيضًا بالأطفال، يُنصح أن تكون مهذبًا مع الأشخاص من حولك، وإلا فقد تواجه بعض الحجج القاسية. 

برج الجوزاء

قد تكون أكثر سعادة، قد تكون لديك حيوية داخلية قد تعزز ثقتك بنفسك، يُنصح بتجنب التأخير في اتخاذ القرارات من حيث التمويل والمهنة والأكاديميين، في بعض الأحيان، قد تواجه مشاكل احترام الذات مع الزوج، يُنصح بالتحلي بالصبر.

برج السرطان

قد تشعر بالملل وتشعر بعدم الرضا في كل لحظة ، قد تكون ضحية مؤامرة، ننصحك بالحذر من الأعداء والمعارضين المختبئين، يُنصح بتجنب الكلام القاسي، وإلا فقد تواجه بعض الدعاوى القضائية. 

برج الأسد

قد تصبح سعيدًا، وقد تكون متحمسًا، يمكنك بدء شراكة جديدة، والتي قد تساعدك على تنمية عملك، قد تحصل على حوافز من حيث المكافآت، يمكن للباحثين عن عمل توقع الحصول على وظيفة جديدة.

برج العذراء

قد يتم اختبار تركيزك نحو هدفك عدة مرات، ويساعدك صبرك على تحقيق أهدافك في الوقت المحدد، قد يتم اختبار تفانيك في العمل عدة مرات، ومن المحتمل أن تحصل على بعض المكافآت نتيجة العمل الجاد. 

حظك اليوم.. الثلاثاء 26 يوليو 2022 لجميع الأبراج الفلكية

برج  الميزان

اليوم، قد يساعدك مصيرك على تحقيق النجاح بطريقة سهلة، من المحتمل أن تزور مكانًا دينيًا للبحث عن السلام في ذهنك، قد تقضي وقتك في اكتساب بعض المعرفة الفكرية أو الغامضة. 

برج العقرب

قد تشعر بالملل، فمن المستحسن توخي الحذر من الخصم والمنافسين، يُنصح بتجنب الخوض في الحجج مع كبار السن، كما يُنصح بتأجيل الاستثمار في الأصول الثابتة لبعض الوقت .

برج القوس

يمكنك الاستمتاع مع عائلتك، قد تقضي بعض اللحظات الرومانسية مع زوجتك، مما قد يعزز التفاهم مع زوجتك قد تنفق المال على الأرجح في شراء بعض القطع الأثرية أو الأشياء المنزلية؛ لتجديد منزلك، يمكنك الاستمتاع بالحفلات والمناسبات

برج الجدي

تشعر بالسعادة والحيوية، يمكنك استكشاف نفسك وتحليلها، مما قد يمنحك الثقة، ومن المحتمل أن تكون قادرًا على مواجهة أي نوع من التحديات، مما قد يجعلك لا تعرف الخوف والشجاعة، يُنصح بالتحلي بالصبر في اتخاذ بعض القرارات المالية في مجال الأعمال، قد تستمتع طيور الحب بلحظاتها السعيدة.

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 24 يوليو 2022

 برج الدلو

اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك ، قد يكون حماسك في ذروته، تحتاج إلى تنظيم الحماس، قد يساعدك التحليل الذاتي في الحصول على الثقة، مما قد يزيد من مكانتك في المجتمع، سوف تحل العديد من المشاكل بمساعدة مهارات الاتصال. 

برج الحوت

قد لا تتمكن من الاستمتاع بحياتك العملية وكذلك الحياة الأسرية، يُنصح بتجنب الغرور والأنا مع زوجتك وإلا فقد يؤثر ذلك على ترابطك العاطفي، قد يتم حل المشاكل في الشراكات على الأرجح، لذا يُنصح العزاب بتجنب التسرع قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج، فبمساعدة الصبر قد تخرج من الموقف الفوضوي. 

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء برج الميزان برج العقرب برج القوس برج الجدى برج الدلو برج الحوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

نقل عدد من مديرى الأمن.. ننشر الملامح الأولية لحركة تنقلات الشرطة 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

حركة تنقلات الداخلية: اللواء أحمد جمال مديرًا لأمن أسيوط

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عكاشة ومشالي وبيبرس!

د. رضا عطية

توفيق الحكيم.. الفنان الشامل

جلال حمام

القارة العجوز بين شقي الرحى.. موسكو وواشنطن

د. القس صفوت البياضى

هل ستكون مصر ضمن البلدان المدرجة كأغنى دول العالم

إبراهيم عبد العزيز

توفيق الحكيم يكتب عن لقائه بعبدالناصر والسادات فى الآخرة

محمد المعموري

الطاقة المستدامة والأمن الغذائى العربى

إبراهيم داود

فى محبة فتحى الخميسى

ماجد حبته

التكامل الثلاثى صار رباعيًا

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

عائلة أبوعاقلة تطالب أمريكا بالتحقيق فى قتل «شيرين» ومحاسبة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية وسط غياب إرادة دولية

معركة المُسيرات.. كيف تستخدم إسرائيل الطائرات بدون طيار في العمليات؟