الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

تضرر أرباح مايكروسوفت بسبب ضغوط الدولار

مايكروسوفت
مايكروسوفت
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أخفقت شركة مايكروسوفت في تحقيق تقديرات إيراداتها الفصلية يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وتباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر وانخفاض الإنفاق الإعلاني.

وانخفضت أسهم الشركة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها بنحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، وفقد السهم حوالي 25 بالمئة هذا العام.

وتواجه مايكروسوفت كذلك ضغوطا من الدولار القوي، إذ تحصل على نحو نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى خفض الشركة لتوقعات أرباحها وإيراداتها للربع الأخير في يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار بما يزيد على اثنين بالمئة في الربع المنتهي في يونيو ونحو 12 بالمئة هذا العام، مقارنة بانخفاض بلغ واحدا بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مايكروسوفت إن عائدات الإعلانات انخفضت من لينكدإن وعمليات البحث والأخبار.

وبلغت الإيرادات من قطاع الحوسبة الشخصية 14.4 مليار دولار، مقارنة بتقديرات بلغت 14.68 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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