كريم الصياد يرد على تكفير الفلاسفة فى صالون «علمانيون»

استضاف "صالون علمانيون"، مساء الثلاثاء، الدكتور كريم الصياد “مدرس الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة” لمناقشة ظاهرة تكفير الفلاسفة في بعض العصور.

واستعرض “الصياد”، خلال طرحه أسباب رفض بعض العلماء للمنطق الأرسطي القديم، بالرغم من عدم تعارضه مع العقائد الدينية، كما ناقش الحالات المختلفة عبر التاريخ وحجج الذين اعتبروا الفلسفة خروجا عن الدين.

وأجاب ضيف الصالون على الأسئلة الشائعة بشأن "هل في أصول الإسلام ما يعارض المنطق الصوري الأرسطي؟

وهل في المسيحية ما يعادي التصور العلمي للعالم؟ أو العكس؟".

