حركة تنقلات الداخلية: عمرو البيلى مساعدًا للوزير لقطاع المرور

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء عمرو البيلي، مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية ضمن حركة تنقلات الشرطة 2022 التي اعتمدها الوزير مساء الثلاثاء.

قالت وزارة الداخلية، إنه إدراك لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022؛ مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

فى هذا الصدد، جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

شملت الحركة اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء رجب عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء ناصر محى الدين، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.