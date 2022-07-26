الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث
حادث
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شهد الطريق الساحلي الدولي بإدكو في البحيرة، قبل قليل، حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارتي ملاكي، أسفر عن إصابة 11 بينهم 5 أطفال بجروح وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى إدكو للعلاج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بجوار كوبري الجدية اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين مستشفى إدكو للعلاج، وتم رفع آثار الحادث وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم الإسكندرية الأجهزة الأمنية الطريق الدولي الطريق الساحلي

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وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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