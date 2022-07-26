إصابة 11 فى حادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الساحلي الدولي بإدكو في البحيرة، قبل قليل، حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارتي ملاكي، أسفر عن إصابة 11 بينهم 5 أطفال بجروح وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى إدكو للعلاج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بجوار كوبري الجدية اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين مستشفى إدكو للعلاج، وتم رفع آثار الحادث وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.