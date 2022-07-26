الطريقة الصحيحة لتحرير النفس من أفكار الماضى السلبية: تخلص من لوم الذات

كشف الدكتور واين داير، أحد أشهر كُتاب التنمية الذاتية، عن أفضل طريقة لتحرير النفس من الماضى والشعور بالسعادة، قائلًا إن الخطوة الأولى هى التخلص من الشعور بانعدام القيمة إلى إدراك أنك «كافٍ» لفعل ذلك.

وقال: «حينما تفكر فى الماضى ستشعر بالمزيد من الندم وترهق نفسك أكثر وأكثر، أنت تستحق الأفضل، لذا اتخذ خيارات أفضل وحرر نفسك واسمح لها بأن تعيش حياة حقيقية، هذا هو سبب وجودنا جميعًا هنا: لنعيش ونكون سعداء ونلهم الآخرين ونمكنهم من فعل الشىء نفسه».

وأضاف: «إنك لست ضحية للعالم، وعليك أن تتحمل مسئولية أفكارك ومشاعرك وأفعالك، ولا تتخلّ عن قوتك بعد الآن لقوى خارج نفسك، عندما يأتى شىء سلبى فى طريقك، ستتوقف مؤقتًا وبدلًا من الرد، ستستجيب لكل شىء وكل شخص، لن تكون ضحية بعد الآن، بل شخصًا يدرك قوته الداخلية».

وتابع: «اللوم هو مضيعة للوقت، بغض النظر عن مقدار الخطأ الذى تجده فى شخص آخر، وبغض النظر عن مقدار اللوم الذى تلومه لنفسك، فلن يغيرك ذلك، الشىء الوحيد الذى يفعله اللوم هو ضياع التركيز بعيدًا عنك عندما تبحث عن أسباب خارجية لتفسير تعاستك أو إحباطك».

كما ينصح خبير التنمية الذاتية الشهير بأنه «كلما رأيت نفسك كما تريد أن تصبح، وتصرفت كما لو أن ما تريده موجود بالفعل، نشطت تلك القوى الخاملة بداخلك التى ستتعاون لتحويل حلمك إلى حقيقة».

ويحذر «داير» من الانغماس وراء التفكير السلبى فى الماضى، قائلًا: «أولئك الذين يعتقدون أن العالم مكان مظلم هم عميان عن النور الذى قد ينير حياتهم، وأولئك الذين يرون نور العالم ينظرون إلى البقع الداكنة على أنها مجرد ضوء محتمل».

ويضيف: «فكر فى كل شخص أساء إليك أو خدعك أو احتال عليك أو قال أشياء غير لطيفة عنك، إن تجربتك معهم ليست أكثر من مجرد فكرة تحملها معك، تمثل أفكار الاستياء والغضب والكراهية طاقات بطيئة ومُنهِكة من شأنها أن تضعف قوتك، فإذا استطعت إطلاق سراحهم، فستتحول حياتك إلى المزيد من السلام».