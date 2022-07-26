الثلاثاء 26 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون خلال زيارته للكاميرون: «لن نتخلّى عن أمن إفريقيا»

ماكرون
ماكرون
ads

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في ياوندي عاصمة الكاميرون، أن بلاده "لن تتخلّى عن أمن القارة الإفريقية"، مكررًا رغبته في "إعادة ابتكار" الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصًا في منطقة الساحل.
وقال ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في ياوندي "ستبقى فرنسا ملتزمة بحزم بأمن القارّة، من أجل دعم شركائنا الإفريقيين وبناءً على طلبهم".
بدأ ماكرون الثلاثاء في الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الإفريقية يزور خلالها أيضًا بنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى غينيا بيساو.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكاميرون القارة الإفريقية فرنسا ماكرون مالي محاربة الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

نقل عدد من مديرى الأمن.. ننشر الملامح الأولية لحركة تنقلات الشرطة 2022

موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. ورابط الاستعلام

تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديرًا لأمن الجيزة.. و«نضال» لأكاديمية الشرطة

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

وزير الداخلية يجدد الثقة مساعديه للأمن والحماية المجتمعية والقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القارة العجوز بين شقي الرحى.. موسكو وواشنطن

د. القس صفوت البياضى

هل ستكون مصر ضمن البلدان المدرجة كأغنى دول العالم

إبراهيم عبد العزيز

توفيق الحكيم يكتب عن لقائه بعبدالناصر والسادات فى الآخرة

محمد المعموري

الطاقة المستدامة والأمن الغذائي العربي

إبراهيم داود

فى محبة فتحى الخميسى

ماجد حبته

التكامل الثلاثى صار رباعيًا

جمال رشدي

الحالة المصرية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بينالى فنون الطفل ..هدية مصر إلى أطفال العالم

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية وسط غياب إرادة دولية

معركة المُسيرات.. كيف تستخدم إسرائيل الطائرات بدون طيار في العمليات؟

روسيا: نأسف لموقف إسرائيل تجاه الأوضاع فى أوكرانيا