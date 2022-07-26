ماكرون خلال زيارته للكاميرون: «لن نتخلّى عن أمن إفريقيا»

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في ياوندي عاصمة الكاميرون، أن بلاده "لن تتخلّى عن أمن القارة الإفريقية"، مكررًا رغبته في "إعادة ابتكار" الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصًا في منطقة الساحل.

وقال ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في ياوندي "ستبقى فرنسا ملتزمة بحزم بأمن القارّة، من أجل دعم شركائنا الإفريقيين وبناءً على طلبهم".

بدأ ماكرون الثلاثاء في الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الإفريقية يزور خلالها أيضًا بنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى غينيا بيساو.