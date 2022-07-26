الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات حرس الحدود تكثف جهودها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

قوات حرس الحدو
قوات حرس الحدو
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استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى، وبناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (2) عربة دفع رباعى يستقلها عدد (3) مهرب مصرى الجنسية عثر بحوزتهم على 1800 كجم من مخدر الحشيش وعدد(150) ألف قرص مخدر و (13) بندقية مختلفة الأنواع و(2800) طلقة مختلفة الأعيرة و6 خزائن، كما تم ضبط (262) هاتف محمول مختلف الأنواع، وطائرة بدون طيار.

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قوات حرس الحدو

كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجارى، بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة أعمال التفتيش والـتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة والتى أسفرت عن ضبط 31 متهمًا وبحوزتهم (2) طن حشيش، و(70) كيلو جرام هيروين، و(32) كيلو جراما من مخدر الأفيون، و(3822) هاتف محمول، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

قوات حرس الحدو
قوات حرس الحدو
قوات حرس الحدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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