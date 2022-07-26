الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

11 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية لحماية المصريين من تداعيات الأزمات العالمية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وكلف الرئيس السيسي وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

وكلف الرئيس بتطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

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وائل لطفي

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11 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية لحماية المصريين من تداعيات الأزمات العالمية

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