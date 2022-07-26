اتحاد الكرة: تسريب حكام مباراة الأهلى والجونة مزيف

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرًا والخاص بمباراة الأهلي والجونة في الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف ولا أساس له من الصحة.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير.