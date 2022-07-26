تعاون بين شركة تعليم وسيمنس للرعاية الصحية لتزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية الحديثة

◄ الرشيدى: التعاون مع شركة سيمنس للرعاية الصحية إضافة لطلاب كلية الطب جامعة النهضة

◄ شركة سيمنس للرعاية الصحية تتولى تركيب أحدث الأجهزة بـ"طب النهضة"

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة - الشركة الرائدة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسوق المصرية عن تعاونها مع شركة سيمنس للرعاية الصحية وهى واحدة من أفضل شركات الأجهزة الطبية في العالم وذلك لتزويد المستشفيات الجامعية التابعة لشركة تعليم بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

وذكر بيان صادر اليوم عن شركة تعليم أن التعاون يشمل تركيب معدات طبية من شركة سيمنس للرعاية الصحية في المستشفى الجامعي التابع لـجامعة النهضة ببني سويف، والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في سبتمبر 2022.

وتشمل المعدات جهاز Magnetom Altea وهو جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مفتوح يوفر إنتاجية إعلى، وقابلية استنساخ، ويضمن رضا المريض بالإضافة إلى جهاز Somatom go. Top CT Scanner وهو جهاز يوفر مجموعة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي و Multix Impact وهو نظام تصوير شعاعي يستخدم حلولا متكاملة لتوفير رعاية عالية الجودة لمختلف المرضى.

كما تم الاتفاق على شراكة تعليمية تسمح لطلاب الطب بالتسجيل في أكاديمية سيمنس للرعاية الصحية.

في سياق متصل، وقعت شركة تعليم وشركة سيمنس للرعاية الصحية على مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق خدمات شركة سيمنس لتشمل جامعة باديا، وهي ثاني أصول شركة تعليم التي يتم تطويرها حاليًا، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة شركة تعليم لإنشاء مرافق طبية على أحدث طراز في جامعاتها لتلبية الاحتياجات التعليمية لطلابها وتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.

وقال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، إن إحدى القيم الأساسية في شركة تعليم هي تحسين جودة الحياة من خلال التعليم، لافتا إلى عزم الشركة على توفير الفرصة للطلاب للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال الخدمات التعليمية عالية الجودة التي يتلقونها في الجامعات التابعة للشركة.

وأعرب الرشيدى عن فخره واعتزازه بالتعاون طويل الأمد مع إحدى شركات الأجهزة الطبية الأكثر احترامًا في العالم، وهى شركة سيمنس للرعاية الصحية، وأن هذا التعاون سيكون من شأنه تمكين طلاب كلية طب في جامعة النهضة ببني سويف، وجامعة باديا مستقبلياً، من تلقي خبرات تعليمية عملية باستخدام التقنيات الطبية المتطورة وتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى.