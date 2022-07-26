معاونو النيابة الإدارية الجدد يجرون الكشف الطبي في «زينهم»

بدأ معاونو النيابة الإدارية الجدد دفعة 2015، إجراء الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة، وذلك في تمام الساعة 8 صباحًا.



وتم التأكيد على مراعاة الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة، مع الالتزام بالتالي:

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الدفع الإليكتروني يوجد بها مبلغ 500 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي.

- ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

- لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المعلن عنها.

- لن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.