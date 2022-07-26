نظر طعن نسب طفلة «أمل فتاة الدقهلية المغتصبة»

تنظر الدائرة العاشرة بمحكمة النقض، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أمل فتاة الدقهلية المغتصبة»؛ لنظر في نسب الطفلة، التي ادعت فيها المجني عليها بنسبها للمتهم، بعد تعديه عليها جنسيًا.

كانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة، تحديد جلسة اليوم، لحضور المجني عليها والمتهم بشخصيهما؛ لنظر الموضوع وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم بعد تغيبه لـ3 جلسات متتالية.

كان المحامي السيد بدرة دفاع أمل المعروفة إعلاميًا بفتاة الدقهلية المغتصبة، تقدم بمذكرة دفاع عن موكلته بصفتها مجني عليها، ضد «محمد.خ»، بصفته متهما في الطعن رقم 7949 لسنة 12 ق جنح النقض بالدائرة العاشرة.

تعود بداية الواقعة في 2018 إلى تعرض المجني عليها أمل فتاة الدقهلية للاغتصاب، من قبل أحد الأشخاص كان قد تقدّم لخطبتها ورفضت قبوله فتوعدها وانتظر عودتها من أحد الدروس الخصوصية، حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، وانقض عليها وجذبها إلى أحد العقارات المهجورة، وعاشرها مُعاشرة الأزواج، ما نتج عنه حمل ورزقت منه بمولودة، لكن المتهم أنكر الواقعة ورفض نسب الطفلة.

وأنجبت أمل فتاة الدقهلية طفلة بلغت عامها الأول، ولم تصدر لها شهادة ميلاد حتى الآن.