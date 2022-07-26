إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس تختتم دورة «إطلاقًا للمسبيين»

احتفلت إيبارشية المنيا مساء أمس، بختام دورة "إطلاقًا للمسبيين"، بمقر المطرانية حيث نظمت الإيبارشية دورة لإعداد خدام وخادمات الإدمان، تحت عنوان "إطلاقًا للمسبيين".

وشارك في الدورة ٦ من إيبارشيات الوجه القبلي، واستمرت ٣ شهور، وتناولت دراسة أنواع الإدمان.

وألقى نيافة الأنبا مكاريوس اسقف الإيبارشية كلمة في حفل التخرج عن ضرورة التحلي بطول الأناة والمثابرة مع المخدومين، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه الخدمة، ووصف المتعافين بالمنتصرين.

وفي ختام اليوم وزع نيافته شهادات التخرج على ٣٧ خادم وخادمة.

نشاط رعوي للأنبا كاراس بجزيرة برميودا

ومن جهته تفقد نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وماريلند وويست فيرجينيا شعب الكنيسة بجزيرة برميودا، في الفترة من ٢١ يوليو حتى ٢٥ يوليو الجاري، حيث تقابل مع الشعب في اجتماع عام، وصلى العشيات، وأقام درس للكتاب المقدس، وصلى القداس الإلهي يومي السبت والأحد، كما عمّد نيافته ثلاثة أشخاص، ورسم ٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس).

وزار نيافة الأنبا كاراس الأب نيكولاس ديل أسقف الكنيسة الإنجليكانية في مقر إقامته بالجزيرة.

زيارة رعوية لدير السيدة العذراء بمنفلوط

صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط القداس الإلهي، اليوم، بدير السيدة العذراء و القديسين البابا كيرلس الكبير والبابا ديسقوروس بمنفلوط، وشاركه الآباء كهنة كنائس قرية العزية والأب الراهب القس باخوميوس الشطبي.

وتفقد نيافته أعمال الدير والعمل الإنشائي فيه.

وكانت قد احتفلت الكنائس المصرية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بعيد الرسل، وذلك بإقامة القداسات في الإيبارشيات المختلفة.

وصوم الرسل الذي استمر 29 يوما؛ لينتهي في 12 يوليو الجاري، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.

وبدأت الكنائس تُطلق حجز قداسات عيد الرسل، مُشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والانصراف عقب انتهاء صلوات قداسات عيد الرسل. صلاة اللقان وتبدأ صلوات قداس عيد الرسل بطقس «صلاة اللقان»، وهو إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس وعيد الرسل أيضًا. معنى كلمة لقان و«اللقان» اسمًا يونانيًا للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان، وتجري صلوات اللقان ثلاث مرات في السنة في الغطاس، وفي خميس العهد وفي عيد الرسل.