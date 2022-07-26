الطب الشرعي يفجر مفاجأة في «جثة البطيخ» بالإسكندرية

أجرت الجهات المعنية بالطب الشرعي تشريح جثة عامل توفي، وبجواره بطيخة في منطقة زراعية في العامرية بالإسكندرية.

وتبين أن سبب الوفاة هو تناول المتوفى نصف البطيخة، التي تحتوي على مبيد يتم استخدامه في رش الزراعات.

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغا بالعثور على جثة وسط الزراعات بمنطقة العامرية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «م .ع» في العقد الرابع من العمر، نائمًا على وسادة وسط الزراعات وبجواره نصف بطيخة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وتم التحفظ على نصف البطيخة ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما قررت إرسال نصف البطيخة إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.