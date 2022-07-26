الثلاثاء 26 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين روجا موادا مخدرة في القليوبية

حبس
حبس
ads

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه.

البداية كانت بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذن النيابة العامة تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط "محمد إ م" 19 سنة عاطل و"محمد خ د" 24 سنة عاطل ومقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما 52 لفافة تحتوى على مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ابيض مطواة ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما والسلاح الأبيض للدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملانهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

روسيا تخاطب العرب من القاهرة

الأكثر قراءة

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون يوليو 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ترسيم الحدود ومباحثات النقد الدولى.. تفاصيل جلسة النواب اللبنانى

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في «جثة البطيخ» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

.. وأضاءت أنوار المسرح

محمود خليل

«أنصارية» تسأل عن مصائر البشر فى العالم الآخر

منى رجب

حتى لا يندثر أولاد الأصول

محمد رفعت

مرشدون وقتله.. الهضيبي الابن

ماجد حبته

سياحة فضائية!

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: نأسف لموقف إسرائيل تجاه الأوضاع في أوكرانيا

الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطينى ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة

«اشتية» يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المدن والقرى الفلسطينية