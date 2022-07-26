الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لسماع أقوالهم في حريق المبنى.. استدعاء أفراد أمن «طب أسنان الأزهر»

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، استدعاء أفراد الأمن المسؤولين عن مبنى كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، لسماع أقوالهم حول نشوب حريق بالمبنى.

وكشفت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأن النيران بدأت من مخلفات طبية عبارة عن قفازات الطلبة والمتواجدة في مدخل مبنى كلية طب الأسنان على مساحة 40 مترا. 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى كلية الأسنان بجامعة الأزهر في مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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