أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت فى مصر 26 يوليو 2022

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 26-7-2022، في حالة تغير مستمر وهو ما يشغل المواطنين والمطورين على حدٍ سواء لأن أسعار مواد البناء تؤثر في السوق العقارات التي تضخ فيها الشركات و الدولة أموال هائلة في السنوات الأخيرة.

وعلى غير المتوقع شهدت الأسواق زيادة في أسعار حديد الاستثماريات فقط حوالي 300 جنيه في الطن الواحد، بينما استقرت باقي أسعار الحديد، بالإضافة إلى استقرار سعر الأسمنت في الأسبوع الثالث من التعاملات، هذا شهر يوليو الجاري.

ثبات سعر الأسمنت و ارتفاع سعر الحديد في مصر

ومنذ السبت الماضي الموافق 23 -7-2022، قد استقر سعر الأسمنت في مصر، على 1550 مقاوم، و1500 عادي بأنواعه الثلاثة: «السويدي، والمصرية، والمسلح»، و1450 للأنواع الأخرى، وقد أوضحت الغرفة التجارية أن الأسمنت شهد استقرارًا في سعره، وهناك انخفاض الكميات في المصانع، خلال الأسبوع الثالث من تعاملات هذا الشهر.

فيما قد أوضحت الغرفة التجارية، أن سعر الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 26- 7-2022 شهد زيادة في سعره بالمصانع الاستثمارية فقط، واستقرار باقي أنواع الحديد في أسعارها.

سعر الحديد والأسمنت في مصر 26 يوليو 2022

وتصدر سعر مواد البناء بعنوان سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 محركات البحث، وترصد «دستور» في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر اليوم ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

استقر سعر حديد عز اليوم ليبلغ 18 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

سعر حديد السويس منذ الأربعاء 6-7-2022 انخفض خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 17.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وشهد سعر حديد التسليح لدى مصنع المصريين انخفاضًا ملحوظًا ليسجل الطن نحو 17.9 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وبلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 17.9 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وسجل سعر الحديد بمصنع الجارحي اليوم نحو 17.8 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية انخفاضًا ليبلغ الطن 17.6 ألف جنيه غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وانخفض سعر حديد العشري للصلب اليوم السبت 23-7-2022 في مصر ليبلغ نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب الثلاثاء 26 يوليو 2022

شهد سعر حديد الجيوشي للصلب انخفاضًا ملحوظًا ليبلغ نحو 16.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وسجل سعر الحديد في مصر بمصنع مصر ستيل نحو 16.5 ألف جنيه للطن أرض مصنع.

سعر حديد الاستثماري الثلاثاء 26 يوليو 2022

وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري وأصبح بسعر 16.5 ألف جنيه للطن عن الشهر الماض.