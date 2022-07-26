لهواة الربح.. خاصية جديدة بشأن إيرادات فيديوهات «فيسبوك»

أتاحت "ميتا بلاتفورمز" مشاركة إيرادات فيديوهات الموسيقى على "فيسبوك" لمساعدة منشئي المحتوى على جني الأموال من مقاطع الفيديو التي تستخدم الموسيقى المرخصة، في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع "تيك توك".

وستساعد أداة جديدة تسمى "مدير الحقوق" (Rights Manager)، طورتها "ميتا" من خلال شراكات مع صناع الموسيقى، مالكي المحتوى على حماية حقوقهم.

وقالت الشركة في بيان، يوم الإثنين، إن منشئى الفيديوهات سيحصلون على 20% من إيرادات مقاطع الفيديو المؤهلة، بجانب حصة منفصلة لأصحاب حقوق الموسيقى و"ميتا"، ويجب ألا يقل طول مقاطع الفيديو عن 60 ثانية ويجب أن يكون هناك مكون مرئي أيضاً، ولا يمكن أن تكون الموسيقى المرخصة هي الهدف الأساسي.

طُرحت الخاصية يوم الإثنين لمنشئي الفيديو على مستوى العالم، وستربح مقاطع الفيديو المؤهلة المال من خلال الإعلانات المتضمنة في البث التي تُعرض في الولايات المتحدة في البداية، وسيتوسع ذلك ليشمل بقية العالم، حيث تتوفر الموسيقى على "فيسبوك" في الأشهر المقبلة.