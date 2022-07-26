الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«خبر مزعج» يقلق جماهير يوفنتوس حول بول بوجبا

بول بوجبا
بول بوجبا
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عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لناديه القديم، لن تشهد بداية سعيدة، بعد انتشار أنباء "مزعجة" للجماهير قد تضطرهم للانتظار لأشهر قبل رؤية بوغبا بقميص "السيدة العجوز".

وقال يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، إن بول بوجبا يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس الثلاثاء.

وكشفت تقارير لاحقًا أن بوجبا يعاني من إصابة بالغضروف المفصلي، وقد يحتاج لعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب شهرين على الأقل.

ولم يوضح "يوفنتوس" فترة غياب بوجبا، لكنه أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 29 عامًا سيخضع للكشف بواسطة طبيب متخصص في الساعات المقبلة.

وأضاف "يوفنتوس" في بيان: "بعد الشكوى من ألم في الركبة اليمنى، خضع بول بوبا لكشف بالأشعة وأوضحت وجود إصابة في الغضروف".

ومن المحتمل أن يغيب اللاعب الفرنسي، العائد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، عن مواجهة ساسولو في انطلاق الدوري في 15 أغسطس.

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وائل لطفي

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