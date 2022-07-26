حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26-7-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة
نستعرض لكم فى هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، ودرجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.
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كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-7-2022 فى محافظات مصر
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|القاهرة
|36
|25
|الإسكندرية
|33
|24
|وادى النطرون
|36
|23
|طنطا
|36
|25
|شبين الكوم
|36
|24
|دمنهور
|34
|24
|بلطيم
|32
|25
|مرسى مطروح
|32
|22
|السلوم
|33
|23
|سيوة
|39
|21
|بورسعيد
|34
|24
|دمياط
|33
|24
|الزقازيق
|37
|24
|المنصورة
|36
|25
|الإسماعيلية
|37
|24
|السويس
|36
|24
|العريش
|34
|24
|رفح
|33
|23
|رأس سدر
|38
|24
|نخل
|37
|16
|نوبيع
|36
|27
|طابا
|36
|26
|سانت كاترين
|33
|19
|الطور
|34
|26
|شرم الشيخ
|38
|28
|الغردقة
|37
|27
|مرسى علم
|38
|27
|الفيوم
|37
|24
|بني سويف
|37
|24
|المنيا
|37
|24
|أسيوط
|38
|25
|سوهاج
|39
|25
|قنا
|41
|25
|الأقصر
|42
|26
|أسوان
|42
|28
|إدفو
|43
|28
|أبوسمبل
|41
|27
|الوادى الجديد
|41
|26
|شلاتين
|36
|26
|أبورماد
|35
|27
|حلايب
|34
|26
|رأس حدربة
|34
|26