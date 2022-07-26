الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26-7-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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نستعرض لكم فى هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، ودرجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة  رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

 تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود  نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

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كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-7-2022 فى محافظات مصر

المدينةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى
القاهرة3625
الإسكندرية3324
وادى النطرون3623
طنطا3625
شبين الكوم3624
دمنهور3424
بلطيم3225
مرسى مطروح3222
السلوم3323
سيوة3921
بورسعيد3424
دمياط3324
الزقازيق3724
المنصورة3625
الإسماعيلية3724
السويس3624
العريش3424
رفح3323
رأس سدر3824
نخل3716
نوبيع3627
طابا3626
سانت كاترين3319
الطور3426
شرم الشيخ3828
الغردقة3727
مرسى علم3827
الفيوم3724
بني سويف3724
المنيا3724
أسيوط3825
سوهاج3925
قنا4125
الأقصر4226
أسوان4228
إدفو4328
أبوسمبل4127
الوادى الجديد4126
شلاتين3626
أبورماد3527
حلايب3426
رأس حدربة3426
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