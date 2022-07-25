الإثنين 25 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة لن تشهد ركودًا اقتصاديًا

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه لا يتوقّع ان تدخل الولايات المتحدة في ركود، على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشا اقتصاديا للفصل الثاني على التوالي.

وتابع في تصريح للصحفيين، "برأيي لن ندخل في ركود"، وأعرب عن أمله بـ"الانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المطّرد".

وفي سياق متصل، تذبذبت الأسهم الأمريكية بين الصعود والهبوط، اليوم الاثنين، قبل أن تنهي جلسة التداول بلا تغير يذكر، بينما يستعد المستثمرون لزيادة متوقعة في أسعار الفائدة من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ونتائج من بضع شركات كبرى للنمو.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في ختام اجتماعه يوم الأربعاء، وهو ما ينهي فعليا عهد الدعم المرتبط بالجائحة للاقتصاد الأمريكي.

ويترقب المستثمرون أيضا التعليقات التي سيدلي بها جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي عقب الاجتماع.

ومن المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأكثر ازدحاما في فترة تقارير أرباح الشركات للربع الثاني إذ ستصدر حوالي 170 من بين الخمسمائة شركة المدرجة في المؤشر ستاندرد اند بوزر نتائجها. 

ومن المنتظر أن تصدر مايكروسوفت وألفابت المالكة لجوجل نتائجهما، غدا الثلاثاء، في حين من المتوقع أن تصدر نتائج أبل وآمازون دوت كوم يوم الخميس.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 4.95 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 3966.41 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 50.70 نقطة، أو 0.43 بالمئة، ليغلق عند 11783.41 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 85.05 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 31984.34 نقطة.

وبحسب بيانات من رفينيتيف، فإنه من المتوقع أن أرباح الشركات المدرجة في ستاندرد اند بورز 500 قفزت 6.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

والمستثمرون قلقون حيال تداعيات التضخم والتأثيرات السلبية للعملة، واستمرار اختناقات سلاسل التوريد على أنشطة الشركات.

الرئيس الأميركي جو بايدن الولايات المتحدة الأسهم الأمريكية الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة

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وائل لطفي

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