إبراهيم عبد العزيز يكتب : شيخ الكتاب شاهد على مصر بين الملكية والجمهورية (4 – 4)

- توفيق الحكيم: لو عاش عبدالناصر لكتب لي مقدمة عودة الوعي

- عبد الناصر جمع بين آرائي وآرائه وآمالي وآماله

- زوجتي خاصمتني من أجل عبدالناصر مع أنها نصحتني ألا أنحني أمامه وهو يسلمني قلادة النيل

- أيدني نجيب محفوظ فى كتابة عودة الوعي وأعطيته نسخة قبل نشرها

- خالد محيي الدين ولطفي الخولي لم يعترضا على عودة الوعي بل على توقيت النشر



أين كان توفيق الحكيم يوم قيام ثورة 23 يوليو 1952؟ وكيف علم بها؟ وما رد فعله عليها؟ وهو الذى طالب بها قبل قيامها بست سنوات، حكي لي قائلًا: شريط الثورة يمر أمام عيني منذ صباح الأربعاء حينما سمعت بيان الثورة الأول واستيلاء الجيش على السلطة، فلم ألتفت لهذا البيان الذى سمعته فى الراديو ولم أعيه تمامًا، وارتديت ملابسي فى ذلك الصباح وخرجت لتناول الإفطار فى جروبي نظرًا لوجود الأسرة للاصطياف فى الإسكندرية وكنت أزورهم كل يوم خميس وجمعة نظرًا لمشاغلي فكنت فى غيابهم أتناول طعامي خارج البيت، فرأيت وأنا ذاهب إلى جروبي فى ميدان سليمان باشا - طلعت حرب الآن - دبابات فسألت نفسي دون أن أعرف ماذا تفعل دبابات الإنجليز هنا فلم يكن مألوفًا وجودها فى الشوارع، ولما سألت عن حقيقة الأمر بعض الموجودين فى جروبي أخبروني بأنها دبابات الجيش المصري الذى استولى على السلطة.

توفيق الحكيم



يضيف توفيق الحكيم، وما بين قيام الثورة 1952 وحتي 1967 رحت أتأمل ما حدث، فكتبت "عودة الوعي"، فقد كنت غائبًا عن الوعي بالحقيقة الكاملة فحتى قبل أن يتبين لنا ما حدث يوم 5 يونيو لم أكن مصدقًا حتى إعلان عبدالناصر بيان التنحي، كنت على قناعتي وثقتي أن مصر منتصرة حتى أخبرني أحد الأصدقاء أن جيشنا انسحب من سيناء، فقلت له ولازلت متفائلًا: ألا تعرف أن معركة ستالينجراد التى هزم فيها الروس القوات النازية بدأت بانسحاب الروس من المدينة ثم انقضوا على القوات الغازية وأن الجيش المصري سيفعل ذلك بانسحابه لاستدراج الجيش الإسرائيلي ثم سحقه، ولكن صديقا آخر أخبرني بعد ذلك أنه سمع من الإذاعات الأجنبية أن مصر طلبت وقف إطلاق النار، وهنا بدأ الشك فى نفسي وقلت متعجبًا: كيف تطلب مصر وقف إطلاق النار وهي منتصرة، لقد كنت واثقا من النصر بل إنني كتبت شعرًا أو ما يشبه الشعر وقد أخذتني الحماسة لأشارك فى معركة النصر المنتظرة ونشرته "الأهرام" فى نفس يوم الحرب 5 يونيو 1967، قلت فيه:

- يا من تحملون سيوفًا أعطوني سيفًا.. فعدو بلادي على بابيا

- يا من ترفرف عليكم الأعلام.. حارسين لأعتابنا

- خلفكم رابضة قلوب.. كل قلب هو قلب أسد

- وإلى جانبكم تقف شعوب.. إخوة وأشقا وضمائر كالنهار

- فإذا ألقى الباطل فى وجه الشمس الغبار.. فبالله الذى نفسي بيده

- وبالنيل الذى يجري فى العروق دمًا.. وبالطفل الذى ينظر لغده

- لسوف ترون المقعد يقفز من مقعده.. والشيخ يفجر من شريانه نهرًا

- والأخرس يطلق بلسانه شعرًا

ولكنني أفقت على الصدمة ولهول المفاجأة التزمت الصمت، وكان لابد أن نفتح ملفاتنا وندرس أخطاءنا حتى لا نكررها، وهذا ما طالبت به فى "عودة الوعي" الذى هوجمت بسببه وأكثر الذين هاجموني كانوا من المنتفعين بعهد عبدالناصر، لقد اتهمني اليساريون بأنني أريد الانتقام من عبدالناصر، قالوا ذلك فى كتابهم "الوعي المفقود" والذى حجبته الرقابة ومنعت نشره فكنت من أول المدافعين عن حرية الفكر وطالبت بالإفراج عنه وأي كتاب آخر وأرسلت برقية لوزير الإعلام د. أحمد كمال أبوالمجد، أرجو منه الإفراج عن أي كتاب يعارضني وينتقدني عملًا بحرية الرأي والنشر للجميع، وقرأت الكتاب ووجدته يجانب الموضوعية فى مناقشتي ويتهمني بأنني لم أقصد بعودة الوعي عملًا سياسيًا وإنما عملًا انتقاميًا، فلماذا أنتقم من عبدالناصر وهو الذى كرمني ولم يمنع لي نشر حرف واحد مما كتبته فى عهده؟

ومع ذلك لم أقترب منه لمنفعة أو طلبت منه شيئًا فلم يجبني فأتضايق منه، وأعتقد أن عبدالناصر الذى لم يغضب من "السلطان الحائر"، ولم يغضب من "بنك القلق"، لم يكن أيضًا سيغضب من "عودة الوعي" لأنني كنت آمنًا فى حياة عبدالناصر وكنت أستطيع أن أكتب عودة الوعي وأنا محتفظ بأمني وأماني، بل كنت أستطيع أن أعطيها له ليكتب مقدمتها لأنه كان يفهمني ويقدر حسن دوافعي واستقامة مقاصدي، وقد فرقت وأنا أكتب عودة الوعي بين عبدالناصر الصديق، وعبدالناصر الزعيم، وهو بشر لا ينبغي تقديسه ولكن حملة قامت ضدي وتتهمني بالتراجع عن مواقفي السابقة وراحوا ينشرون لي كتابات كتبتها تأييدًا لعبدالناصر وكأنه ليس للكاتب الحق فى أن يعيد النظر فى بعض المواقف أحيانًا على ضوء توفر معلومات جديدة لم تكن معروفة من قبل.

ولكن أحدًا لم يفهم هذا بل إن اثنين ممن كنت أثق فى موضوعيتهم هاجموني "هيكل، وأحمد بهاء الدين" الذى تعجبني تحليلاته السياسية والذى أصررت على أن يكتب مقدمة لكتابي "تأملات فى السياسة" رغم أنني لا أحب أن يكتب لي أحد مقدمات، حتى أن طه حسين نفسه غضب مني عندما لم أترك له فرصة ليكتب لي مقدمة لـ"أهل الكهف"، ولكنني تشجيعًا للشباب وجدت فى بهاء الدين شابًا ناضجًا متفتحًا فجعلته يكتب مقدمة كتابي دون أن يعرضها علي وأن يرسلها إلى المطبعة مباشرة مهما كان اختلافه معي فى وجهات النظر.

أحمد بهاء الدين

ولكنه بعد عودة الوعي قال إنه لا يجوز لمن ظل صامتًا أيام عبدالناصر أن يتكلم بعد وفاته، أما هيكل فقد اندهشت حين قرأت له مقدمة كتاب أصدرته "الأهرام" بمناسبة مرور خمسين سنة على ثورة 1919، وكان ذلك أيام عبدالناصر، ونفي هيكل ما حاول البعض أن يروجه من أن تاريخ مصر لم يبدأ إلا مع ثورة يوليو والحقيقة أنني أقدر هيكل وأحترمه لأن له رأيًا وموقفًا، وإن كنت قد اختلفت معه حول عبدالناصر.

عبد الناصر

وراح يهاجمني فى الصحف اللبنانية ويتهمني بعدم الشجاعة ويعتبرني فى أيام عبد الناصر شبحًا ضعيفًا، فوجدته يرد على نفسه، فقلت له: إن الأشباح لا توجد إلا فى جو الفزع والرعب وقلت له إن عودة الوعي ليست عريضة اتهام ولا هي حكم من الأحكام لأن ذلك يقتضي وجود الوثائق لكشف الحقائق ولكنها مجرد مطالبة بالتحقيق الدقيق فى اتهامات منسوبة إلى شخص أحبه وأوده، ولما كان هذا الشخص رمزًا لأمة فإن محاسبته العامة تصبح حقًا من حقوق الأمة، أما الذين يركبون جواد عبدالناصر فلا يريدون أي اقتراب من الجواد ويطعنون برماحهم كل شخص يمسه لأن كل ما يهمهم هو ركوب الجواد.

ومن الغريب أن الذين خاصموني فى عودة الوعي هم آخر من كنت أظن أنهم يقفون مني هذا الموقف، فبالإضافة إلى هيكل وبهاء الدين وجدت فى بيتي زوجتي ترفع لواء المعارضة على عودة الوعي وخاصمتني بعض الوقت رغم أنها هي التى كانت قد أكدت علي ألا أنحني أمام عبدالناصر حين تسلمي منه قلادة النيل، فلما وجدت أنه حتى زوجتي قد غضبت مني قلت لنفسي لابد أنني جرحت عبدالناصر.

فأعدت قراءة الكتاب مرة أخرى وكان فى نيتي أن أحذف أي جملة فيها مساس بعبدالناصر، ولكنني لم أجد ما يمس عبدالناصر بما كتبته، وإن كانت هناك انتقادات لنظام حكمه وهنا لابد من التفرقة بين عبدالناصر الشخص وبين نظام حكمه الذى يقوم بالإضافة إليه على أشخاص آخرين ربما يكونوا قد ضللوه وغرروا به كما فعلوا معه وخدعوه عن قوة الجيش واستعداده فى حرب 67، كما خدعوه عن خطورة الزج بالجيش فى حرب اليمن.

ومن هنا طالبت بفتح الملفات لأنني كنت أدرك أن ذلك سيؤدي إلى تبرئة عبدالناصر، وقد تفهم دوافعي بعض اليساريين المتعقلين وهي أنني أنقد تجربة عبدالناصر لحساب المستقبل لا لحساب الماضي، ومن هؤلاء العقلاء خالد محيي الدين ولطفي الخولي، الذين قالوا لي إننا لسنا ضد كتابك ، فكلامك فيه معقول.

وقال خالد محيي الدين: إنه وقف ضد عبدالناصر عندما رأي أنه ضد الديمقراطية، وأنه يتفق معي فى ضرورة دراسة تجربته بهدف الاستفادة من تلك التجربة لعدم تكرار أخطائها، وقال خالد محيي الدين أنه ولطفي الخولي ضد التوقيت الذى نشر فيه عودة الوعي لأن اليمينين استفادوا منه فى هدم الثورة.

هيكل



ولم أكن متنبها لحكاية التوقيت الذى ظهرت فيه عودة الوعي لأنني كتبتها بمناسبة مرور عشرين سنة على الثورة حيث خطرت لي وأنا جالس فى قهوة بترو بالإسكندرية مع نجيب محفوظ وإبراهيم فرج قبل أسبوعين من يوم 23 يوليو 1972، ورحت أستعرض شريط ذكريات الثورة منذ قيامها وحتى الهزيمة فى محاولة لاستكشاف واستطلاع ما أدى بنا إلى ما نحن فيه، ولم أبرئ نفسي، فقد قدرني عبدالناصر أكثر مما قدر غيري وربط بين فكري وفكر الثورة ومن هنا تضاعفت مسئوليتي فى ضرورة مناقشة كل ما وقع، لأنني لا أعطي كائنًا من كان تعهدًا بالمساندة الأبدية لأن مصر كانت وستظل دائما قبلتي الوطنية.

وبعد أن كتبت عودة الوعي أخبرت صديقي نجيب محفوظ وإبراهيم فرج فأقراني على ما كتبت وأنني ما قلت إلا الحقيقة ولما لم أكن قد اخترت اسمًا بعد للمخطوطة، طرحت عدة أسماء منها: للحقيقة والتاريخ، تصحيح لابد منه تصحيح لما مضي، كيف كنا نفهم الثورة، الوعي المفقود فبادر إبراهيم فرج بـ"عودة الوعي" أحسن فارتحت لهذا العنوان.

وقد سألني نجيب محفوظ وإبراهيم فرج عن موعد نشر الكتاب فكان من رأيي ألا ينشر الآن وأن يؤجل نشره إلى أن أودع الحياة، فطلب منى إبراهيم فرج وهو صاحب مكتب محاماة أن يطبع من المخطوط خمسة نسخ، واحدة له وأخري لنجيب محفوظ وأن أحتفظ أنا بثلاثة نسخ، وكانت طريقة الطبع كما اقترحها إبراهيم فرج هو كتابتها على الآلة الكاتبة التى عنده بمكتب المحاماة.

فقلت له: ومن يضمن ألا تتسرب نسخة ممن سيكتبها على الآلة الكاتبة؟ فطمأنني أن الموظفة على الآلة الكاتبة عنده لا تفهم شيئًا ولن تتنبه إلى أي شئ مما تكتبه، وبالفعل أخذ كل من نجيب محفوظ وإبراهيم فرج نسخة من عودة الوعي وأخذت الثلاث نسخ الباقية وأعطيت أحدها لصديقي د. حسين فوزي، واستبقيت نسختين ثم بعد ذلك فوجئت بتسرب عودة الوعي ونشرها مترجمة إلى الفرنسية ثم نشرها مترجمة مرة أخرى إلى العربية فى صحف بيروت، منه لله صديقي حسين فوزي أخذها ونشرها ثم ذهب يستمع إلى الموسيقي وتركني أتحمل كل الشتائم والنقد.

ومع ظهور عودة الوعي أولًا فى باريس إلا أن ترجمتها إلى الفرنسية كانت مشوهة ثم ترجمتها إحدى الصحف اللبنانية بنفس التشويه، وعندما علم بذلك فؤاد سراج الدين وكان وقتها يصطاف بالصدفة فى لبنان أجرى اتصالات بالمسئولين عن الصحيفة اللبنانية واستطاع أن ينتزع منهم مبلغ ألف جنيه كحقوق نشر لي.

وعندما عاد إلى القاهرة دعاني لتناول الغداء وحكي لي ما حدث، فقلت له: إنهم يسرقونني ولم يكن أمامي سوي أن أتحمل مسئوليتها وأواجه عواصفها وعندما جاء الناشر المصري "دار الشروق" إلى مكتبي فى الأهرام ليشتري مني حق نشرها فى مصر، وضع أمامي شيكًا بألفين من الجنيهات فحاولت تعجيزه لأصرفه عن نشرها فطلبت منه عشرة آلاف جنيه، ويبدو أن أحد الصحفيين كان قريبًا من مكتبي وسمع بذلك فنشر أنني أريد عشرة ألاف جنيه مقابل نشر عودة الوعي وصورها على أنها صفقة تواطأت فيها مع اليمين.

أما الناشر فلم يقبل أن يعطيني أكثر من ألفي جنيه لأن الكتاب نشر ولم يعد لسماحي بنشرها أو عدم نشرها قيمة ويمكن للناشر المصري أن ينقلها من طبعتها المنشورة فى بيروت فاضطررت لنشر طبعته لتنالني الاتهامات والشتائم فليس لدينا فضيلة الاختلاف والرد على الفكرة بفكرة والرأي بالرأي وكان يجب أن أتحمل مسئولية ما كتبت كما تحملت طوال عمري.

وكانت الفكرة التى استولت على رأسي ولم تزل هي أن مسئولية المفكر الحقيقي إنما هي أمام نفسه وحدها لا أمام حزب من الأحزاب ولا حاكم من الحكام وأن المفكر الذي يترك مكانه لينضوي تحت لواء سلطة العمل الممثلة فى حزب أو حكم هو مفكر هارب من رسالته، وأن هذا الهروب إلى معسكر الساسة والحاكمين هو الذى جرد الفكر من سلطانه وجعل منه تابعًا لا متبوعًا، ولم يخطر فى بالي قط أن أعزل الفكر عن أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

فالعزلة التى دعوت إليها هي العزلة عن السياسيين لا عن السياسة وعن الأحزاب لا عن المجتمع، وقد سسركت فى كل الأحداث السياسية بالفكر والفن وقبل ذلك شاركت بالسماع منذ كانت والدتي تحكي لي عن جدها سليمان البسطامي الذى كان من أنصار عرابي، ثم ظهر مصطفى كامل الذى أيقظ الروح المصرية وكان رمزًا فى قلوبنا لمناهضة العدو البغيض الذى يسمي الإنجليز، وكان هذا المجاهد يبدو لعيني بطلًا من أبطال القصص مثل أبى زيد الهلالي والزناتي خليفة، وعندما ضعف تأثير الحكم التركي أمام الاحتلال الإنجليزي لم يكن هناك حرج من أن نعلق ونحن أطفال صور زعماء الأتراك أو أن نتقمص شخصية أبطالهم أثناء اللعب، وما أن قامت ثورة 1919 وكنت شابًا بمدرسة الحقوق شاركت أول مشاركة فنية فى الأحداث السياسية بكتابة الأناشيد الوطنية التى كانت تتردد فى المظاهرات ضد الاحتلال.

وإن لم أستمر فى التعبير بالشعر لأن ملكة النثر كانت عندي أقوي، لذلك كتبت أول مسرحية تمثيلية لي فى حجمها الكامل بعنوان "الضيف الثقيل" التى ترمز إلى معنى الاحتلال فى صورة عصرية انتقادية، فقد كانت تدور حول محام هبط عليه ذات يوم ضيف ثقيل ليقيم عنده يومًا، فمكث شهرًا وما نفعت فى الخلاص منه حيلة ولا وسيلة، وكان المحامي يتخذ من مسكنه مكتبًا لعمله، فما أن يقفل لحظة أو يتغيب ساعة حتى يتلقف الصيف الوافدين من الموكلين الجدد فيوهمهم أنه صاحب الدار ويقبض منهم ما تيسر له قبضه من مقدم الأتعاب فهو احتلال واستغلال وأحدهما يؤدي إلى الآخر.

ثم كتبت "عودة الروح" التى تأثر بها عبدالناصر كما ذكرت واعتبر نفسه المخلص الذى كنا ننتظره، وقد حقق الكثير من آمالنا وأحلامنا، ولذلك أنا أحب شخص عبدالناصر وأوده لأسباب كثيرة يعرفها الكثيرون ربما كان أهمها أنه يحبني ويحترم آرائي إلى آخر لحظة من حياته وأنه منذ أول عهده جمع بين آرائي وآراءه وآمالى وآماله وكان يعلن ذلك دائمًا، ومهما يكن قدره وقدر خدماته فهو مخلوق ومواطن لا ينبغي أن تكون له قداسة لا تمس وحصانة أبدية تستعلي على كشف الحقيقة، هذا هو المعني الذى يجب أن يستقر فى ذهن كل من يحب عبدالناصر حبًا حقيقيًا - وليس حبًا نفعيًا - وكل من يعزه ويقدره حق قدره.