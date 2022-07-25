تونس: هيئة الانتخابات تعلن نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن نسبة التصويت في الاستفتاء داخل البلاد بلغت 21,85٪ حتى الساعة السابعة مساءً.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية، في تصريحات صحفية، أن فرز الأصوات سيبدأ فور إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع مستمرة حتى الـ10 بالتوقيت المحلي"، لافتًا إلى ارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء إلى نحو مليونين مواطن داخل البلاد.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري، الإثنين، أن نسب الإقبال على التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد تطورت إلى حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباح اليوم الى 10.15%، بعد أن كانت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا 6.32%.

وأوضح المنصري فى تصريحات صحفية، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم بلغ تسعمائة وستة آلاف ناخب، وفقًا لراديو موزاييك إف إم التونسى.

وأوضح المنصري أن 19% من الذين أدلوا بأصواتهم تفوق أعمارهم 60 عامًا.

إقبال على استفتاء الدستور الجديد في تونس

فى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن عدد المقترعين على مشروع الدستور الجديد بلغ 564 ألفًا و753 ناخبًا إلى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وهو ما يمثل نسبة 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.

وأضاف بوعسكر فى تصريحات صحفية، أن هذا العدد مهم ومشجع، قائلًا: "إنه في نفس التوقيت من سنة 2019 بلغت نسبة الإقبال 1.6 بالمائة، علمًا بأن الاقتراع سنة 2019 انطلق على الساعة الثامنة صباحًا أي بفارق ساعتين عن يوم الاستفتاء الذي انطلق فيه الاقتراع في الساعة السادسة صباحًا".

وأكد بوعسكر أن عدد الملاحظين بلغ 5678 من بينهم 124 ملاحظًا أجنبيًا، فيما يقدر عدد ممثلي الأطراف المشاركة في الاستفتاء 4580.

وأوضح المسئول التونسى أن كل مراكز ومكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في السادسة صباحًا باستثناء بعض المراكز التي شهدت تأخيرًا لبضع دقائق، مضيفًا أن كل أعوان الاقتراع قد حضروا دون تسجيل غيابات، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت متخوفة من الغيابات والانسحابات.

شخصيات وقادة تونسيون يدلون بأصواتهم على مشروع الدستور

وتوجهت شخصيات رسمية ووطنية تونسية، اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتها على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.