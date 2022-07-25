الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: هيئة الانتخابات تعلن نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور

الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على الدستور بتونس
ads

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن نسبة التصويت في الاستفتاء داخل البلاد بلغت 21,85٪ حتى الساعة السابعة مساءً.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية، في تصريحات صحفية، أن فرز الأصوات سيبدأ فور إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع مستمرة حتى الـ10 بالتوقيت المحلي"، لافتًا إلى ارتفاع  عدد المشاركين في الاستفتاء إلى نحو مليونين مواطن داخل البلاد.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري، الإثنين، أن نسب الإقبال على التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد تطورت إلى حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباح اليوم الى 10.15%، بعد أن كانت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا 6.32%.

وأوضح المنصري فى تصريحات صحفية، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم بلغ تسعمائة وستة آلاف ناخب، وفقًا لراديو موزاييك إف إم التونسى.

وأوضح المنصري أن 19% من الذين أدلوا بأصواتهم تفوق أعمارهم 60 عامًا.

إقبال على استفتاء الدستور الجديد في تونس

فى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن عدد المقترعين على مشروع الدستور الجديد بلغ 564 ألفًا و753 ناخبًا إلى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وهو ما يمثل نسبة 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.

وأضاف بوعسكر فى تصريحات صحفية، أن هذا العدد مهم ومشجع، قائلًا: "إنه في نفس التوقيت من سنة 2019 بلغت نسبة الإقبال 1.6 بالمائة، علمًا بأن الاقتراع سنة 2019 انطلق على الساعة الثامنة صباحًا أي بفارق ساعتين عن يوم الاستفتاء الذي انطلق فيه الاقتراع في الساعة السادسة صباحًا".

وأكد بوعسكر أن عدد الملاحظين بلغ 5678 من بينهم 124 ملاحظًا أجنبيًا، فيما يقدر عدد ممثلي الأطراف المشاركة في الاستفتاء 4580.

وأوضح المسئول التونسى أن كل مراكز ومكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في السادسة صباحًا باستثناء بعض المراكز التي شهدت تأخيرًا لبضع دقائق، مضيفًا أن كل أعوان الاقتراع قد حضروا دون تسجيل غيابات، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت متخوفة من الغيابات والانسحابات.

شخصيات وقادة تونسيون يدلون بأصواتهم على مشروع الدستور

وتوجهت شخصيات رسمية ووطنية تونسية، اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتها على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

هيئة الانتخابات التونسية الاستفتاء التونسية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

روسيا تخاطب العرب من القاهرة

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون يوليو 2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

.. وأضاءت أنوار المسرح

محمود خليل

«أنصارية» تسأل عن مصائر البشر فى العالم الآخر

منى رجب

حتى لا يندثر أولاد الأصول

محمد رفعت

مرشدون وقتله.. الهضيبي الابن

ماجد حبته

سياحة فضائية!

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطينى ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة

«اشتية» يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المدن والقرى الفلسطينية

إصابة عاملين فلسطينيين بالرصاص الحى.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى