وزير ألمانى: التخفيض الجديد لتوريدات الغاز «لعبة غادرة» من روسيا

وصف وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك التخفيض الجديد لتدفق الغاز الروسي القادم إلى بلاده عبر خط نورد ستريم 1 بأنه "لعبة غادرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هابين الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين: "لا توجد أسباب فنية لتخفيضات التوريد. التوربين جاهز للتسليم إلى روسيا"، مشيرا إلى أن وثائق تصدير شركة سيمنس إنيرجي موجودة بالكامل لكن روسيا ترفض إصدار وثائق الاستيراد.

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، أن "روسيا تخرق التعاقدات وتلقي باللوم على الآخرين".

قال هابيك، إن "بوتين يلعب لعبة غادرة"، ورأى أن استراتيجيته واضحة "فهو يحاول إضعاف الدعم الكبير لأوكرانيا ودق إسفين في مجتمعاتنا، ولهذا السبب يؤجج الاضطراب ويرفع الأسعار ونحن سنتصدى لذلك بالوحدة والعمل المركز، ونحن نتخذ احتياطات حتى نتجاوز الشتاء".

وأوضح هابيك، أن حكومة بلاده تنفذ منذ شهور خطة وقائية تم استكمالها في الأسبوع الماضي بحزمة لتأمين الطاقة "ونحن نعمل بكل قوة وبوتيرة عالية للغاية على إنشاء بنية تحتية لمحطات الغاز الطبيعي المسال وملء الخزانات وتخفيض الاستهلاك. الأمر الواضح هو أنه يجب تخفيض استهلاك الغاز وأن الخزانات يجب أن تصبح مملؤة. والحكومة الألمانية تقوم دائما بما هو ضروري من أجل ذلك".