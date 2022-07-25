أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط لص سرق سيارة محامٍ فى العجوزة

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودا مكثفة لضبط لص سرق سيارة محام، حال توقفها أمام وزارة الثقافة، دائرة قسم شرطة العجوزة.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتحفظت قوات الأمن على مقطع الفيديو.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من المواطن «ه. ع»، محام، يفيد اكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال توقفها أمام وزارة الثقافة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، رصدت إحداهما لحظة قيام عاطل بفتح السيارة وسرقتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم.