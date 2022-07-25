الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط لص سرق سيارة محامٍ فى العجوزة

ضبط لص
ضبط لص
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تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودا مكثفة لضبط لص سرق سيارة محام، حال توقفها أمام وزارة الثقافة، دائرة قسم شرطة العجوزة.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتحفظت قوات الأمن على مقطع الفيديو.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من المواطن «ه. ع»، محام، يفيد اكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال توقفها أمام وزارة الثقافة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، رصدت إحداهما لحظة قيام عاطل بفتح السيارة وسرقتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية الجيزة سرق سيارة محام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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